فن ومشاهير

تراند اليوم : أمسك نفسك .. سارة نخلة تخطف الانظار بإطلالة جريئة – صورة

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نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .

وظهرت سارة نخلة بالصورة بدون اى ميك اب معلقة عليها قائلة صورة بدون مكياج والله .

ونالت الصورة على إعجاب الجماهير قائلين ما اجرائكى جميلة حتى بدون مكياج .

 

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https://www.instagram.com/p/B8SHjO9Fd0Y/?utm_source=ig_web_copy_link

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.

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