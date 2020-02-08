تراند اليوم : أمسك نفسك .. سارة نخلة تخطف الانظار بإطلالة جريئة – صورة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .

وظهرت سارة نخلة بالصورة بدون اى ميك اب معلقة عليها قائلة صورة بدون مكياج والله .

ونالت الصورة على إعجاب الجماهير قائلين ما اجرائكى جميلة حتى بدون مكياج .

Advertisements

https://www.instagram.com/p/B8SHjO9Fd0Y/?utm_source=ig_web_copy_link

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.