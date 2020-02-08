تراند اليوم : بالفيديو – أحمد أمين يقدم شخصية رفعت إسماعيل

انطلق تصوير مسلسل “ما وراء الطبيعة” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين منذ شهر نوفمبر الماضي، وينتظر الجمهور المصري ‏خاصة قراء سلسلة الروايات المقتبس عنها قصة المسلسل، الإعلان عن المظهر الذي سيبدو عليه أمين تجسيدًا لدور بطل السلسة ‏الشهير باسم “رفعت إسماعيل”.‏

نشرت الفنانة رزان جمال عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الخاص على Instagramمقطع فيديو ظهر فيه أحمد أمين بشارب ‏منمق وصلعة جانبية خفيفة في شكل متقارب مع هيئة رفعت إسماعيل في شبابه، كما ظهر في الفيديو المخرج عمرو سلامة في كواليس ‏التحضير لمسلسل “ما وراء الطبيعة”.‏