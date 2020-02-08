تراند اليوم : بالفيديو – أحمد أمين يقدم شخصية رفعت إسماعيل

انطلق تصوير مسلسل “ما وراء الطبيعة” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين منذ شهر نوفمبر الماضي، وينتظر الجمهور المصري خاصة قراء سلسلة الروايات المقتبس عنها قصة المسلسل، الإعلان عن المظهر الذي سيبدو عليه أمين تجسيدًا لدور بطل السلسة الشهير باسم “رفعت إسماعيل”.
نشرت الفنانة رزان جمال عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الخاص على Instagramمقطع فيديو ظهر فيه أحمد أمين بشارب منمق وصلعة جانبية خفيفة في شكل متقارب مع هيئة رفعت إسماعيل في شبابه، كما ظهر في الفيديو المخرج عمرو سلامة في كواليس التحضير لمسلسل “ما وراء الطبيعة”.