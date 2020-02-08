تراند اليوم : ملعب السينما المصرية .. محدش قدر يقاوم دلع ” هياتم “

السيدة الشرقية، هياتم، صاحبة الإغراء والإثارة، جذبت مخرجي السينما والتليفزيون لتقديم أدوار ساخنة تغري بها الجنس الأخر، فهي تشكل خطر عليهم من خلال قيامها ببعض الأدوار.

واليكم أبرز الألقاب التي نالتها “هياتم” خلال مشوارها السينمائي..

مثلت هياتم دور المرأة اللعوب، ذات الشخصية الكيادة التي بإستطاعتها خطف أي رجل من إمرأته، مثل شخصية حسنية التي جسدتها في فيلم لحسين فهمي انتحار مدرس ثانوي.

وغيرها من الأدوار التي قامت بها هي اللعب على “شحاتة أبو كف”، واستدراجه لعلاقة، تلهيه عن مستقبله الكروي، وتُعيق استمرار سطوعه بفيلم غريب في بيتي لنور الشريف، وبالفعل تنجح في مهمتها.

كذلك دورها في فيلم الأقوياء والتي جسدت به المرأة اللعوب، التي تربطها علاقة بابن رجل أعمال شهير ووالده في نفس الوقت، واشتهرت “هياتم” بتقديمها أدوار الإغراء، في عدد من الأفلام منها: “المتسول، علي بيه مظهر، واحكي يا شهرزاد”، بينما أخذت دور الزوجة الخائنة في فيلم عفوا أيها القانون.