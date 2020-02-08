نجمة " قيامة ارطغرل" تسجن معجبا مهووسا



تقدمت الممثلة التركية ‏جولسيم علي، نجمة مسلسل "قيامة ارطغرل" و"السلطان عبدالحميد"، بشكوى ضد معجب مهووس، يطاردها باستمرار ويترك لها هدايا وورود أمام باب منزلها في منطقة ساريير. وكان آخر فصوله، ترك خاتم لها كعرض للزواج ورسالة كتب فيها "إجمعي أغراضك" الأمر الذي أثار خوف الفنانة فلجأت إلى الشرطة.

وعليه قررت المحكمة سجنه ثلاثة أشهر. Advertisements يذكر أن النجوم الاتراك يعانون بشدة من مضايقة المعجبين، ويضطر بعضهم إلى تغيير مكان سكنه باستمرار، وغالبا يستأجرون منازل ولا يشترونها، ليسهل عليهم تغيير عناوينهم.

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