هازال كايا تنتقد الصحافة: لا تركزون سوى على اوزان الفنانات

انتقدت الممثلة التركية ‏هازال كايا في اخر ظهور لها الصحافيين، بسبب ضغطهم على النساء لدى زيادة وزنهن.



وقالت الممثلة التي وضعت طفلها فكرت منذ اسابيع، إن النساء لا تهمهن زيادة وزنهن بعد الولادة، وإن كل ما يهمهن هو صحة أطفالهن.



ورجت الصحافة عدم الضغط على النساء حديثات الولادة بسبب أوزانهن.

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وكانت هازال قد تعرضت للضغط بسبب زيادة وزنها خلال الحمل، وتعرضت قبلها النجمة فهرية أفجان للتنمر بعد التقاط باباراتزي صورا لها بوزن زائد بعد أسابيع من ولادتها ابنها كاران، ما تسبب بأذى نفسي لها.



وكانت قبلهما مريم اوزرلي عرضة للتنمر، ما دفعها للخضوع لريجيم قاس، خسرت فيه الكثير من وزنها خلال الموسم الثالث من مسلسل "حريم السلطان".