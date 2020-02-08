

استغلت المطربة السورية أصالة وقوفها على المسرح في مهرجان هلا فبراير بالكويت لتسخر من النجمات اللواتي يظهرهن خلال الحفل بأكثر من إطلالة، وهو ما فسره البعض بأنها تسخر من إطلالة أحلام خلال حفلها في الرياض، حيث ظهرت باكثر من فستان. فجر السعيد وقالت اصالة: عندي فستانين ورا الكواليس حاطتهن احتياط قلت بركي تعودتوا على التغيير فبغيرهن ولا ماشي حالي بفستان واحد!؟ عموما الريش جاهز”. Advertisements وفور انتشار المقطع الساخر بادرت فجر السعيد لإطلاق تغريدة موجهة إلى اصالة قالت فيها: أصاله انتي جايه تغنين حفله بالكويت والجمهور جاي يسمعك شكو نفانيف أحلام وريشها الأسود بالموضوع ؟! ليش ماتركزين في فنك وفي الجمهور اللي حاضر حفلتك يبي يسمعك …ليش دايماً أحلام مسيطره على تفكيرك حتى و إنتي المفروض مسلطنه بالغناء لجمهور جاي يسمعك مايبي يعرف عدد نفانيف احلام.

أصالة أصالة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: أصالة تسخر من أحلام ورد ناري من فجر السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.