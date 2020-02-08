جثة قتيل فيلا نانسي عجرم لم تدفن بعد ومحاميته تهدد

كشفت رهاب بيطار، محامية عائلة الموسى الذي قتل في فيلا الفنانة نانسي عجرم في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر، بأن جثة القتيل محمد الموسى لم تدفن بعد وأنها لا تزال في الثلاجة.

ونفت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص استلام أهل القتيل لجثته وقيامهم بإجراءات الدفن، إذ قالت: "توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي غلط فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية - وأنا إحدى عضواتها- أي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمن بتكاليف الدفن".





وأضافت رهاب: "هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة".

كما هددت المحامية بمقاضاة كل وسيلة إعلامية تشير في أخبارها إلى محمد الموسى بكلمة لص، قائلة: "بصفتي احد محامي عائلة محمد الموسى فأنني سأقاضي اي وسيلة اعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر".

يذكر أن القضاء حدد يوم 10 آذار/مارس سيكون يوم الفصل في القضية فيما يتعلق بالدكتور الهاشم، بالإضافة إلى طلب قاضي التحقيق استدعاء كل من شقيقة الهاشم مارلين الهاشم، وبعض العاملين في العيادة لأخذ إفادتهم في القضية، بعد اكتشاف القضاء ورود اتصالات من هاتف القتيل الى العيادة.

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