فيديو: شاهدوا لوك ستيفاني صليبا الجديد لمسلسل الساحر

نشر المزين طوني مندلق، فيديو من صالونه وهو يقص شعر الممثلة ستيفاني صليبا، التي بدت مترددة وهي تتخلى عن شعرها الطويل، قبل أن تبدي إعجابها باللوك النهائي، الذي ستطل فيه في مسلسل " الساحر" الذي سيجمعها بالممثل عابد فهد في رمصان المقبل.



تصوير العمل سيكون معظمه في لبنان، احتمال تصوير البعض من مشاهده في أبو ظبي.

وكان عابد فهد قد وصل من دبي إلى لبنان لتصوير مشاهده.



يذكر أن ستيفاني تؤدي في "الساحر" دور كارمن المنتمية إلى الطبقة الأرستقراطية، متزوجة من رجل صاحب نفوذ (رودريغ سليمان)، فيما يؤدّي عابد فهد دور الرجل الشعبي، صاحب محال موسيقى ودي جاي. الأحداث تتطوّر وتأخذ مساراً جديداً بعدما تواجه هذه المرأة الثرية مشكلة شخصية، فيكون لعابد فهد دور في المستجد الذي يقلب مسار حياتها.

المسلسل سيعرض في رمضان 2020، إخراج محمد لطفي وإنتاج "أي سي ميديا برودكشين" للمنتج إياد الخزوز.

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