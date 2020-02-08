ميس حمدان: لن اتزوج الا بهذا الشرط

احتفلت الفنانة ميس حمدان بيوم الحب قبل ايام من موعده، ونشرت جلسة تصوير جديدة باللون الأحمر، وعلقت عليها برسالة مطولة تكشف عن قرارها بعدم الزواج إلا عن حب، مهما تقدم بها العمر.

ميس اعترفت بأنها مرت ولا زالت تمر بالعديد من قصص الحب وقالت: الحب احلى حاجه اتخلقت فعليا في الوجود بكل اشكاله ....ولو حتكلم عن الحب بين الراجل و الست فبالنسبه ليه الحب ده بالذات بينعش فؤادي و بيخليني إنسانه محبه للحياه و عايزه اكون احسن و حاجات تانيه كتير.

تابعت قائلة: والحمد لله عشته اكتر من مره بكل تفاصيله الحلوه و المره و ووجعه المؤلم ورغم كل ده لسه بدور عليه بشغف ورافضه اتجوز من غير حب رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حوليه ان خلاص مفيش حاجه اسمها حب لكن انا مصممه إني مش حتنيل اتجوز غير عن حب حتى لو حيروح بعدها بيوم بس هو ده تفكيري دلوقتي جايز يتغير بعدين و انا ماشيه عل العكاز مثلا هههه معرفش.

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واختتمت رسالتها قائلة: الدنيا مش مستاهلة فاستغلوا الحب وسخروه ليكو و استمتعوا بيه قد متقدروا .. حبو و اتحبو لان الحب بيهون كل شىء مهما كان صعب ..الحب بيدي طاقه ايجابيه تخليك طاير فوق الريح ..من الاخر كده الحب حيفضل طول عمره مرمغه مش مفهومه .......... Love and a red rose can’t be hid

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