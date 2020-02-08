تولاي هارون تهاجم نقابة الفنانين بعنف بسبب نشر اسمها الحقيقي

شنت الفنانة السورية تولاي هارون هجوما عنيفا على نقابة الفنانين السوريين، بعد نشر النقابة اسمها الحقيقي سناء الذي لا يعرفه أحد بهدف الحد من فرص فوزها.



وكتبت تولاي عبر حسابها على الفيس بوك منشورا غاضبا موجها إلى نقابة الفنانين قالت فيه: جاوبوني وبصراحة.. انتوا خايفين عالنقابة ولاخايفين عالكرسي.

أضافت: نحنا كأعضاء حقنا نترشح للنقابة متلنا متلكم يلي صرلكن عشرين سنة قاعدين وما انجزتوا شي ولا رح تنجزوا لانو سبق السيف العذل، في القانون الجديد يلي قريتو.. في مادة عن الانتخابات بتقول في لجنة انتخابية مشكلة من عضو مجلس مركزي وعضوين من الفرع.. لحد هون اوكي..

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تابعت غاضبة: نزلت انا ورفقاتي ورشحنا واللجنة اجتمعت وقررتوا ترشحنا.. لحد هون شكرا... وما نزلتوا لائحة المرشحين على صفحة النقابة او الفرع.. قلنا عادي خايفين مننا ومن انو الفنانين تنزل تنتخبنا ومع هيك ماحكينا لانو حملتنا الانتخابية عم نقودها بنفسنا.. بس انكم تنزلوا اسمائنا الحقيقية وغير الفنية.. فهون اسمحولنا قلكم عيب.

وقالت:نحنا مو مرشحين لمجلس الشعب لحتى ينزل اسم الحقيقي.. انا بنقابتي واسمي الفني تولاي مو سناء والفنانة سحر فوزي باسمها الكبير مو سحر فوزي طموق، والفنان القدير عصمت رشيد مو عصمت علي

واختتمت منشورها الغاضب قائلة: انا بحمل المسؤولية الكاملة للجنة الانتخابات يلي ماخدت بعين الاعتبار اسمنا الفني يلي اكبر من عمرها وبطالبكم بتعديل الاسم لاني مرشحة لنقابتي.

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