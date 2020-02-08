فيديو: جويل ماردينيان تحلق شعرها بالشفرة

نشرت خبيرة الموضة جويل ماردينيان، فيديو لها وهي تقوم بحلاقة جانبا من شعرها بالكامل، ما أثار التساؤلات حول الفيديوهات المثيرة للجدل التي باتت جويل تنشرها مؤخرا، ومنها الفيديو الشهير الذي ظهرت فيه مؤخرا وهي تحلق وجهها بالشفرة.

وقد انقسم رواد التواصل الاجتماعي يومها، فمنهم من رأى أن ما فعلته جويل يعكس جرأة كبيرة وثقة عالية بالنفس، فيما وجه البعض الآخر الانتقادات معتبرين أن حلق شعر الوجه بالشفرة لا يمت للأنوثة بصلة وأنها نشرت الفيديو لجذب الأنظار إليها.



وكانت ماردينيان قد كشفت عبر الفيديو الذي نشرته أنها كانت تشعر بالخجل من الاعتراف بأنها تستخدم الشفرة، مؤكدة أن ثقتها بنفسها زادت وهي في عمر الـ44، على عكس ما كانت عليه عندما كانت بعمر الـ18 عاماً، واعتبرت أن حلاقة الوجه لا تنقص من أنوثتها أو تؤثر عليها.



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