وفاة الممثل أورسون بين في حادثٍ مروّع عن عمر 91 عاماً

متابعة بتجـــــــــرد: توفي الممثل الأميركي المخضرم أورسون بين عن عمرٍ يناهز 91 عاماً بعد تعرّضه لحادث صدم في لوس أنجلوس.
وأكّد قسم شرطة لوس أنجلوس خبر الوفاة ليل أمس الجمعة، وقال إنّ الحادثة وقعت حين كان بين يتجوّل في شارع “البندقية” في لوس أنجلوس فصدمته سيارة ما أدى إلى وقوعه أرضاً، وبعدها قام سائق ثان بالاصطدام به بطريقةٍ مفجعة.
يُذكر أنّ أورسون بين اشتهر في البرامج التلفزيونية مثل برنامج الألعاب “To Tell the Truth”، كما شارك في عددٍ كبيرٍ من الأفلام.
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