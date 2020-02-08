لطيفة ترد على منتقدي أغنيتها الجديدة "في الأحلام"

علقت الفنان التونسية لطيفة، على الانتقادات التي وجهت لأغنيها الجديدة "في الأحلام"، التي طرحتها مؤخرًا، بطريقة الفيديو كليب.

قالت لطيفة، خلال لقائها في حلقة برنامج MBC Trending، إنها أصرت على تصوير هذه الأغنية بالتحديد، لأن كلماتها تعبر عما يحدث في الواقع، إذ تتعرض الكثير من النساء للخيانة من قِبل أزواجهن.

أضافت، أنه من الجيد أن نتناول القضايا الواقعية في الأعمال الفنية، مؤكدة على أن الخيانة تتكرر كثيرًا في عصرنا هذا، ولذلك فإن من ينتقد أغنيتها يشعر بالخوف بالتأكيد، معلقة: "كل واحد واثق من نفسه ميخافش من غنوة زي دي".

أغنية "في الأحلام" تم طرحها عبر قناة لطيفة الرسمية على موقع YouTube، وهي إحدى أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة".

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري، وتم تصويرها مع المخرج أحمد القيعي.

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