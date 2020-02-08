شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رضوى الشربينى: بناتكم مش بيعة وشروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى الأهالي، قائلة: "بناتكم مش بيعة وشروة للرجالة اللي بيتجوزوهم"، كما سردت رضوى الشربيني خلال برنامجها "هي وبس" على قناة CBC سفرة، مساء اليوم السبت، قصة حقيقية لفتاة تزوجت واختار والدها زوجًا غنيًا لها بغض النظر عن الأخلاق ولكن انتهى بها المطاف، وقد تعرضت لتجربة قاسية، حيث كان زوجها يخونها ويعتدى عليها ثم فى النهاية طلقها بعد أن تنازلت له عن كل حقوقها.

ووجهت رضوى الشربيني رسالة إلى الآباء قائلة: "لا أقول لكم تساهلوا، وأن ترموا بناتكم في الشارع بل ضعوا ضوابط وشروط ولكن اعلموا أنها ليست بيعة وشروة وأنتم لن تستفيدوا أي شىء عندما تتزوج الفتاة من رجل لا يعرف الله، لأن الفلوس ليس الأمان بل الأمان هو الرجل الصالح أو الشاب المحترم".

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وتابعت الإعلامية: "أصبحنا فى عصر لا يوجد به زواج، لأن الشباب من ناحية لا يريدون الزواج، والآباء من ناحية أخرى يضعون شروطًا صعبة مقابل تزويج بناتهم، رغم أن الشبكة والذهب لن يفيدوها بل زوجها الصالح".