فيديو.. رضوى الشربينى: بناتكم مش بيعة وشروة

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ووجهت رضوى الشربيني رسالة إلى الآباء قائلة: "لا أقول لكم تساهلوا، وأن ترموا بناتكم في الشارع بل ضعوا ضوابط وشروط ولكن اعلموا أنها ليست بيعة وشروة وأنتم لن تستفيدوا أي شىء عندما تتزوج الفتاة من رجل لا يعرف الله، لأن الفلوس ليس الأمان بل الأمان هو الرجل الصالح أو الشاب المحترم".
وتابعت الإعلامية: "أصبحنا فى عصر لا يوجد به زواج، لأن الشباب من ناحية لا يريدون الزواج، والآباء من ناحية أخرى يضعون شروطًا صعبة مقابل تزويج بناتهم، رغم أن الشبكة والذهب لن يفيدوها بل زوجها الصالح".
على جانب آخر استضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منذ فترة الإعلامية رضوى الشربينى، فى ندوة بالتزامن مع احتفالية خاصة تقيمها الجامعة، حيث وقع الاختيار على "الشربينى" لتكون ضيفة الندوة بناء على استفتاء أقيم عن الشخصية التى يريد الطلبة حضورها فكان الاختيار للإعلامية رضوى الشربينى.
وتحدثت رضوى الشربينى خلال الندوة التى حضرها 250 طالبا من طلاب الجامعة، والذى استقبلها بحفاوة وترحاب شديد، عن المرأة ودورها فى المجتمع، وكيف تكوّن الفتاة شخصية مستقلة منذ الصغر مع الالتزام بعادات وتقاليد المجتمع اضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التى تخض الزواج والارتباط.
وزارت الإعلامية رضوى الشربينى مؤخراً، مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام، تزامنا مع شهر أكتوبر الوردى شهر التوعية بسرطان الثدى، لدعم مكافحات سرطان الثدى والتوعية بأهمية الكشف المبكر، إضافة إلى مشاركتها الشهر الماضى فى مؤتمر "الجانب الآخر" للمرأة العربية، وذلك برعاية الشيخة عواطف الصباح والذى أقيم فى الكويت، حيث مثلت مصر فى المؤتمر وتحدثت عن المرأة المصرية والعربية.
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