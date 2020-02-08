شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يداعب لطفى لبيب بعد تكريمه من جمعية الفيلم: مكنش عاوز يجوزنى نوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما كرمت إدارة مهرجان جمعية الفيلم فى حفل ختام الدورة الـ46 عددا من نجوم الفن على أعمالهم المتميزة، وهم، الفنان لطفى لبيب، المخرج داوود عبد السيد، السيناريست وحيد حامد، الموسيقار منير الوسيمي، مهندس الديكور نهاد بهجت، الناقد صلاح هاشم، كما سيتم تكريم عدد من أسماء الفنانين الراحلين وهم: الفنان علي الكسار، الفنان توفيق الدقن، أبوالسعود الإبياري، المخرج ممدوح شكري.

وحضر ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم كل من النجم محمد سعد، السيناريست وحيد حامد، الفنان لطفي لبيب، المخرج يسري نصر الله، الفنان باسم سمرة، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، الفنان طارق الابياري، المنتج احمد الابياري، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج داوود عبد السيد.

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