شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يعتذر عن وصوله متأخرا فى تكريم والده بأيام القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر النجم أحمد صلأح السعدنى عن وصوله متأخرا لحفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، الذى كرم والده الفنان القدير صلاح السعدنى، واختاره ليكون شخصية المهرجان فى دورته الثالثة .

وقال السعدنى كلمة عقب صعوده على المسرح لاستلام التكريم: "لا تتخيلوا كم السعادة التى غمرت والدى حينما أبلغته بأننى ذاهب لاستلام تكريمه، وهو يشكر إدارة المهرجان ويشكر كل الحضور الكرام".

وكان قد تسلم درع تكريم المهرجان للفنان صلاح السعدنى الفنان محمد دسوقى مدير مسرح الهناجر حينما تأخر أحمد صلاح السعدنى، لكنه أعاد الدرع مرة أخرى من مكتبه، وأعاد رئيس المهرجان الدكتور أسامة رؤوف مراسم التكريم مرة أخرى قبل بداية العرض المسرحى الكوري "المنزل".

وكان مقدم حفل افتتاح المهرجان الفنان أحمد السلكاوى طالب الحضور فبل بدايته بالوقوف دقيقة حدادا على روح الكاتب الكبير الراحل لينين الرملى، قبل افتتاح الدورة الثالثة التى تحتفى بالفنان القدير صلاح السعدنى كشخصية الدورة.

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وبدأ المهرجان بعرض فنى قدمته الفنانة الصاعدة هبة أسعد وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة، وبطلة من بطلات مسرح الشمس بحضور الفنانة وفاء الحكيم مدير المسرح ومؤسسه، كما حضر ممثل من السفارة الروسية وهو أليكس بوتن وصعد للمسرح وألقى كلمة بمناسبة حلول روسيا ضيف شرف المهرجان، والاحتفال بالعام الثقافى المصرى الروسى 2020.

شكر رئيس المهرجان الدكتور أسامة رؤوف لجنة تحكيم المهرجان والمكونة من عماد الوسلاتى – تونس، Alain bressand – فرنسا، مبارك المزعل – الكويت، د. سامية حبيب – مصر- الفنان فادى فوكيه مصر .

وعقب انتهاء المراسم الافتتاحية شاهد الجمهور العرض الكورى "المنزل" بطولة يونج لى وإخراج كيونج هوا، على مسرح سينما الهناجر وبعدها العرض المصرى "الممثل" ومدته 20 دقيقة، وهو عن مسرحية "الراوى فى مسرحية الليلة" تأليف الفنان خالد الصاوي، تمثيل وإخراج خالد إبراهيم.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما فى دورته الثالثة يشارك به 16 عرضا مسرحيا و15 دولة، ويعقد ورشا موازية للفرنسى فرانسوا كيليكا ومن كوت ديفوار لوندرى آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم الفنان القدير محيى إسماعيل فى حفل الختام .