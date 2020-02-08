شكرا لقرائتكم خبر عن نادر أبو الليف صاحب قهوة فى مسلسل "ولاد إمبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان نادر ابو الليف ضمن أحداث مسلسل "ولاد امبابة" الذى يخوض من خلاله أولى تجاربه الدرامية شخصية صاحب قهوة ضمن العمل الذى يبدأ تصويره خلال أيام ويعرض فى موسم رمضان المقبل ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

من ناحية أخرى يعمل حاليًا أبو الليف على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبد الهادى، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسى.

كما يتعاون الملحن عماد تاج مع جنات فى أغنية بألبومها الجديد، وهى "استعجلت" من كلمات على فتحي، وتوزيع الموسيقى Jezo، ومن المقررأن يتم طرحها بالأيام المقبلة مع طرح الألبوم.

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يذكرأن آخرأعمال أبو الليف أغنية "أهلاً بيك"، والذى قدمها احتفالاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، وهى من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

وكان أبو الليف قد قدم مسرحية "كينج كونج" خلال الأيام الماضية، والتى تم عرضها على مسرح البالون وتدور أحداثها حول مجموعة من الفارين من آثاربركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها، فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، وشارك فى بطولتها بجانب أبو الليف الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين، تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.