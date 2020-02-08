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تامر حسنى ونانسى عجرم وشيبة ووائل جسار وبهاء سلطان نجوم حفل تذكرتى فى عيد الحب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم شركة ام بى ام بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر، حفل ضخم يضم أكبر حشد مع أهم نجوم الوطن العربى يوم ١٤ فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الصف الأول، على أن يقام الحفل الكبير فى ستاد القاهرة الدولى.

 

ومن المقرر أن يحيى الحفل نجم الجيل تامر حسنى، السوبر ستار نانسى عجرم، النجم وائل جسار، والنجم بهاء سلطان، بالإضافة للنجم أحمد شيبة.

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واتفق محمود بخيت رئيس شركة ام بى ام مع منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى على توفير كافة الأمكانيات، لخروج الحفل بأفضل شكل وعلى أعلى مستوى ممكن.

 

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