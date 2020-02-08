بعد موافقة الملكة اليزابيث.. زفاف الأميرة البريطانية بياتريس في قصر سانت جيمس في هذا التاريخ

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن قصر بكنغهام يوم الجمعة أن حفل زفاف الأميرة بياتريس، الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك، على خطيبها إدواردو مابيلي موتسي سيقام في قصر سانت جيمس في لندن في 29 أيار.

وسيكون الحفل عائليا بدرجة كبيرة مقارنة بحفل زفاف شقيقتها الصغرى يوجيني على جاك بروكسبانك والذي أقيم في أجواء ملكية يسودها الترف والفخامة في قلعة وندسور في العام 2018.

وبعدها تورط والدهما الأمير آندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث، في فضيحة جنسية على خلفية علاقته بجيفري إبستين الملياردير الأمريكي الذي لاحقته الفضائح قبل أن ينتحر وأدى ذلك لتخلي آندرو عن واجباته الملكية في العام الماضي.

وقال قصر بكنغهام في بيان:”وافقت جلالة الملكة على إقامة الزفاف في الكنيسة الملكية في قصر سانت جيمس.”

Advertisements

وتابع :”سيعقب الزفاف حفل استقبال خاص تقيمه الملكة في حديقة قصر بكنغهام.”

وبياتريس (31 عاما) ترتيبها التاسع في ولاية العرش وهي حفيدة الملكة وابنة عم الأميرين وليام وهاري. وأعلنت خطبتها على موتسي، قطب العقارات، في إيطاليا في أيلول الماضي.

وعلى الرغم من أنها أميرة فإنها لا تتولى أي مهام ملكية رسمية وتعمل في شركة أفينيتي للبيانات والبرمجيات ومقرها واشنطن وتقسم وقتها بين لندن ونيويورك.