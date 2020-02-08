راغب علامة يشنّ هجوماً على مجلس النوّاب ويعتذر من لبنان “المغدور”

متابعة بتجـــــــــرد: وصف السوبر ستار راغب علامة لبنان بالبلد “المغدور”، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فكتب: “صباح الخير يا لبنان الجميل، صباح الخير يا بلدنا الجريح والمغدور”.

وأضاف راغب علامة “نعتذر منك لأننا تركناهم يحكموك، يشوّهوك، يقطّعوك، يقتلون الأمل فيك! طبقة سياسية سرقتك ونكّلت بك وشوّهت جمالك وهجّرت وشتّتت شعبك ودمّرت مستقبل شبابك وأبعدت عنك من يحبك وقتلت الإيمان في قلوب محبيك. الله ينتقم منهم”.

كما شنّ راغب علامة هجوماً على مجلس النوّاب في تغريدة أخرى جاء فيها:

“مجلس نواب لا أحد في لبنان وفي العالم يثق به، حتى أعضائه كلهم يعرفون أنهم غير مؤتمنين على الثقة ولا يثقون ببعضهم البعض! دستورياً هو الذي سيعطي الثقة للحكومة. يعني زيّ ما بيقول المثل اللبناني يا مأمنّ للمي في الغربال! ناس بلا ثقة ستعطي الثقة”.