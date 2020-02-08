جواهر الكويتية تعلن إصابتها بمرض خطير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأت الممثلة الكويتية جواهر جمهورها في الوطن العربي بإعلان إصابتها بمرض السرطان، ما شكل صدمة للكثيرين الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

وجاء إعلان جواهر لإصابتها من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، الأولى من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج، إلا أنها لم تكشف عن وجهها واكتفت بإظهار أحد الأجهزة المستخدمة في العلاج، وجزء من سرير الشفاء في الغرفة التي تتواجد بها، وعلقت عليها قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".





وعبرت الصورة الثانية عن الناجين من مرض السرطان، وعلقت عليها: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب".

وبدأت جواهر التمثيل في عام 1997، لكنها توقفت أكثر من مرة عنه، منها توقفها قرابة 5 سنوات في عام 2005، عندما أعلنت اعتزالها العمل الفني، إلا أنها تراجعت عن الاعتزال عام 2010.