حصري- لايف ستايلز ستوديوز تجمع شمس في ديو مع نجم مصري لامع

Feb 08, 2020
بعدما انتشر خبر التعاون الذي يجمع شركة لايف ستايلز ستوديوز الرائدة في الانتاج الفني والفنانة الكويتية شمس في أغنية تحمل عنوان “خمسة أيام في الجنة” وهي باللهجة المصرية إيقاعها شعبي من كلمات وألحان الموسيقار الكبير محمد رفاعي.
علم موقع “الخليج 365” وحصرياً ان الحديث يتم حالياً لتحويل الاغنية الى ديو لتغنيه شمس مع نجم مصري لامع حيث يتم التفاوض ما بين جميع الاطراف لتغيير الأغنية لتصبح مناسبة لديو غنائي يجمع شمس مع نجم مصري كبير لن نفصح عن اسمه في الوقت الحاضر.
وكانت شركة لايف ستايلز ستوديوز قد رحبت بتبني الأغنية بعد سماعها عدة مرات وتواصلت الشركة مع الشاعر والملحن محمد رفاعي الذي وضع لمساته المميزة عليها. وقد أعجبت شمس بالأغنية جداً عند سماعها وأكدت لصاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز، رجل الأعمال فهد الزاهد، أن الأغنية رائعة وتريد ان تضع صوتها عليها. ومن المتوقع ان يبصر العمل النور في مطلع فصل الصيف.
وأصبحت لايف ستايلز ستوديوز من أهم الشركات على الساحة الغنائية، خاصة أن فريق العمل لا يمل من ابتكار أفكار جديدة مميزة وعصرية لتنفيذها بجودة عالية وراقية لتقديمها للجمهور ورفع مستوى الفن في العالم العربي.
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