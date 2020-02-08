دانا الحلبي بوصلة غزل مع أمل عرفة.. وهذه حقيقة خلافها مع عبدالمنعم عمايري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثبتت النجمتان أمل عرفة ودانا الحلبي أنهما على علاقة جيدة رغم أن الأخيرة ارتبطت مؤخرا بالفنان عبد المنعم عمايري، طليق الفنانة الأولى.

فمنذ إعلان دانا الحلبي في منتصف الشهر الماضي أنها ارتبطت بعمايري، ترقب الجمهور موقف أمل عرفة بشغف، إلا أنها قدمت التهنئة لهما وكتبت:" "الله يكتبلن كلّ الخير"، ثم أصبح بعض المتابعين يتصيدون في تعليقات النجمتين على مواقع التواصل، ويعتقدون أنه كلما كتبت إحداهما جملة أو نشرت صورة أو أبدت رأيها في شيء فإن المقصود به هي إما دانة أو أمل.

وقبل أيام قليلة قامت أمل عرفة بعمل متابعة عبر صفحتي تويتر وإنستغرام المتعلقتين بدانا الحلبي، وعلقت الأولى على إحدى صور الثانية قائلة:" دانا إنت أطيب قلب"، لترد عليه الأخيرة:" بحبك" وتبدي سعادتها بتواصل الثنائي مع بعضهما، لتؤكدان على أن العلاقة قوية بينهما، وليس كما روجه البعض بأن هناك خصاما بينهما على خلفية ارتباط الفنانة اللبنانية بالنجم السوري.

كما أبدت الفنانة دانا الحلبي المتواجدة حاليا في دبي لتصوير عملها الجديد استغرابها من بعض المتابعين فسروا مقولة قامت بنشرها عبر موقع تويتر تضمنت:" بعد تفكير طويل وعميق وصريح وبسيط ادركت ان من يسندني بالفعل: عامودي الفقري"، على أنها على خلاف مع خطيبها الجديد عمايري.

وأكدت مصادر مقربة من دانا لـ"فوشيا" أن الأخيرة أعجبت بالمقولة فقامت بنشرها عبر صفحتها الخاصة لا أكثر ولا أقل، وليست متعلقة بخطيبها عمايري، مؤكدة أنهما على علاقة مميزة.

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الجديد ذكره أن دانا كانت قد قامت بنشر فيديو في ساعات الليل عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أعلنت فيه عن ارتباطها مرتدية خاتم الزفاف، حيث أشارت إلى أنها لا تزال في فترة دراسة بينها وبين الشخص الذي اختارته من دون تحديد خطيبها.

ودفع بعض الأشخاص إلى تسمية الممثل عبد المنعم عمايري نظرا لتواجدها خلال الفترة الماضية في سوريا، ودخولها عالم الدراما والشاشة الفضية إلى جانب أسماء لامعة في مجال التمثيل.

واللافت، أن الفنانة دانا حلبي التزمت الصمت من دون أن تلجأ إلى تأكيد أو نفي هذا الخبر، داعية متابعيها لعدم الانشغال بمعرفة هوية خطيبها وترك كل ما يحصل في لبنان، وذكرت في ختام الفيديو، الذي نشرته على إنستغرام، أن كل شخص ينجح في معرفة كم عدد المرات التي ذكرت فيها اسم "الورد الجوري" في أغنيتها الجديدة ستكشف له عن اسم خطيبها.