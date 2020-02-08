القاهرة - لايف ستايل
تستعد فرقة بلاك تيما لإحياء أولى حفلاتها الغنائية لعام 2020، والتي تحتفل خلالها بعيد الحب وسط جمهورها على مسرح الساقية، مساء الجمعة 14 فبراير.
وكشف أحمد بحر، من ثلاثي بلاك تيما، عن تحضير الفرقة لمفاجأة محبيها بإعادة إحياء واحدة من أقدم أغنياتها، وهي "أجمل أيام حياتي"، وذلك بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات منذ غنائها لايف في الحفلات، مع تقديم توليفة من أغنيات ألبومها الأخير "لون الكاكاو".
وتبدأ بلاك تيما مع العام الحالي انطلاقة غنائية جديدة في مشوارها الموسيقي الممتد لأكثر من 15 سنة، مع تحضيرها حاليا مشروع أغنية سنجل تطل خلالها بموسم الصيف، تعقب احتفائها مؤخرا بإطلاق ميني ألبوم "لون الكاكاو"، الذي ضم في جعبته 5 أغنيات، تعاون خلاله الثلاثي أمير وبحر وعبده مع نخبة من الشعراء، منهم منتصر حجازى وميدو زهير.
قد يهمك أيضا:
تكريم "بلاك تيما"في مهرجان "الفلكلور الأفروصيني "
بلاك تيما يحتفل بعيد الأضحى في ساقية الصاوي
كانت هذه تفاصيل خبر " بلاك تيما" تعيد إحياء أغنية "أجمل أيام حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.