سكارليت جوهانسو نتؤكد أن لورا ديرن ممثلة رائعة

وصفت النجمة الجميلة سكارليت جوهانسون زميلتها لورا ديرن بأنها ممثلة رائعة وشخصية جميلة وقالت: " لقد كنت محظوظة بالعمل معها". وجاء ذلك عقب حصول لورا ديرن على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في جوائز البافتا البريطانية عن دورها في فيلم "قصة زواج" للمخرج نواه بومباخ والذي شاركتها سكارليت جوهانسون بطولته".

ونشر موقع ديلي ميل صورة جمعت النجمتين معا وهما تحتفلان بالجائزة وأشاد الموقع بتصرف جوهانسون الذي اتسم بالرقي حيث إنها قد سعدت بحصول زميلتها على الجائزة فيما خرجت هي خالية الوفاض بدون جوائز.

وفي مقابلة أجرتها معها قناة اليوتيوب الخاصة بالبافتا قالت جوهانسون: " سعدت جدا بالعمل مع طاقم الفيلم فقد كانت هناك روح مرحة وكنا نعمل جميعا في أجواء ودودة مليئة بالضحكات والمودة".. ووصفت جوهانسون الفيلم بأنه " قصة مؤلمة وموجعة وتلمس الروح".



وأضافت : "حينما قرأت السيناريو وجدته رائعا وهو يحكي قصة غير تقليدية بشكل جميل وقد وقعت في حب الشخصية وتحمست جدا لتقديمها وشعرت أنها تحدٍ من النوع الثقيل".



وعن التلقائية التي قدمت بها دورها في الفيلم قالت ضاحكة :" بصراحة هذه ليست تلقائية..فكل جملة لم أنهها في الأحداث وكل مشهد حركت حتى يدي فيه بشكل غريب وكل تردد ظهر على الشاشة كان مكتوبا في السيناريو حتى التنفس بصوت عالٍ وتم كل شيء بتوجيهات المخرج".

وعن الممثلين الأطفال والعمل معهم مثل أزهى روبرتسون الذى عملت معه في " قصة زواج" قالت:" كنت محظوظة في مسيرتي الفنية فقد بدأت التمثيل في طفولتي وكان الناس يعاملونني باحترام كشخص كبير وكممثلة زميلة ومن وقتها أصبحت أرى أن من واجبي أن أقدم التشجيع والثقة للزملاء الجدد وأن أكون شخصا جيدا يقابلونه في بداية حياتهم المهنية ويتذكرونه بعد ذلك".

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