كريم ماهر ينتهي من كتابة سيناريو فيلم على طريقة "لا كاسا دي بابيل"

انتهى الكاتب كريم ماهر، من كتابة سيناريو فيلمه الأول، الذي يحكي عن تكوين عصابة إلكترونية متخصصة في سرقة البنوك، على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابيل"، والذي لاقى متابعة كبيرة على مستوى العالم.

وتدور قصة الفيلم حول مجموعة من الشباب على السوشيال ميديا قرروا سرقة الحسابات البنكية، وتطرق الأمر للتجمع واختراق سيستم بنك، والسيطرة عليه بالكامل بعد إغلاق جميع أفرعه على مستوى العالم، والبدء في المساومة بين إدارة البنك والعصابة.

وقال كريم ماهر، في تصريحات صحفية، إنه يعقد خلال الأيام الجارية جلسات عمل مكثفة، ومن المقرر أن يعرض دور البطولة على الفنان محمد الشرنوبي، مع مجموعة من الشباب خلال الفيلم.

وأكد ماهر، أن فكرة الفيلم جاءت أثناء كتابة الكتاب الخاص به "أمن حسابك"، ولاقى دعمًا كبيرًا من المقربين له بعد سرد السيناريو بالكامل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع طرحه في عيد الأضحى المقبل.

وأوضح أن فكرة فيلمه بعيدة تمامًا عن سيناريو المسلسل الإسباني الشهير، والذي يدور عن قيام "البروفيسور" الغامض بتشكيل أكبر عملية سطو في التاريخ، مشيرًا إلى أن الفيلم الخاص يصنف كأفلام الإثارة.

وكان كريم ماهر قد طرح كتاب "أمن حسابك"، الذي يناقش خطورة تعرض الحسابات على السوشيال ميديا للاختراق، كونه خبيرًا في الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي.

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وجاءت فكرة كريم ماهر بتأليف الكتاب، في ظل انتشار السوشيال ميديا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وترتب على ذلك انتشار السرقات باختراق الهواتف الشخصية ومعرفة أماكن إحداثيات الشخص عبر GPS وغيرها من الحيل المختلفة.

ويتحدث الكتاب عن كيفية تأمين الحسابات الشخصية، وشرح الخطوات التي يحتاجها كل فرد لتأمين نفسه من خطر الاختراق، والاستفاضة عن الطرق والحيل المختلفة التي يستغلها المخترقون لإسقاط الضحية، وطرح عدد من التعليمات للتصدي لأي شخص يحاول اختراق الحسابات المختلفة.

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