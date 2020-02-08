"أنا كارمن" أفضل مسرحية في مهرجان "المونودراما" في الجزائر

أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته بفوز عرض "أنا كارمن" ممثلا لـ«مصر»، بالجائزة الأولى كأفضل عرض مسرحي، ضمن فعاليات المهرجان الدولي النسائي للمونودراما في دورته الأولى بالجزائر.

ووجه الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، التهنئة لفريق عمل "أنا كارمن "، على المشاركة الثالثة للعرض ضمن مهرجانات دولية بعد مشاركته في مهرجان أربيل الدولي للمونودراما، ومهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في العام الماضي.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ويقدم فى قالب غنائي استعراضى كوميدى، كما يحكى أن بقلب كل أنثى "كارمن" الباحثة عن الحرية والحبمهما اختلفت الثقافات والقدرات من أنثى لأخرى.

"أنا كارمن" تمثيل سما إبراهيم، موسيقي جورج بييزيه، أيمن الخياط، توزيع موسيقى محمد حسنى، تصميم ملابس رشيدة علي، ومن تأليف وإخراج سما إبراهيم.

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