رامي جمال يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة "سقف"‏ بطرح البوستر

تستعد شركة "نجوم ريكوردز" لطرح ألبوم "أنا لوحدي" للفنان رامي جمال خلال الأيام القليلة المقبلة الذي يضم عددًا من الأغاني ‏المختلفة.‏



نشر رامي جمال عبر حسابه الخاص على انستغرام ، بوستر أغنية "سقف" التي ستصدر قريبًا على شكل فيديو كليب، وكتب معلقًا: ‏‏"أغنية سقف دي أغنية وعد مني مفاجأة جديدة جدًا في تصويرها، مش هقول لكم عليها بس بشكر من قلب قلبي كل حد ساعدني فيها".‏



يُعد "أنا لوحدي" هو التعاون الرابع الذي يجمع بين رامي جمال و"نجوم ريكوردز"، بعد أن قدما من قبل: ألبومات "فترة مش سهلة"، ‏و"مالناش إلا بعض"، و"ليالينا‎".‎

وتعاون رامى جمال في ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي ‏نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة‎

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فيما تعاون مع المحلنين مدين، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم 9 أغنيات من ‏ألحانه‎.‎

وتعاون مع الموزعين الموسيقين توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم ‏عبد الوهاب‎

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يذكر أن آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، الذى ضم 17 أغنية، وكان من ضمن أغنياته: "بحاول أنساكي" و"راح لحاله" ‏و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" و"فوق"، وما اتكلمناش"، و"لولا"، و"مش كفاية"، و"جربت أنساك"، و"ليالينا"، و"من ‏كتير"، و"أنساها ليه"، وتعيشي ليا"، و"ماتظلمنيش"، و"دي العيون‎

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