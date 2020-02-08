سوزان نجم الدين تكرم كصاحبة أجمل إبتسامة عربية

القاهرة - لايف ستايل
تم تكريم النجمة السورية سوزان نجم الدين من فعاليات ايديك دبي ٢٠٢٠ وهي الفعالية الأكبر عالميا لطب الأسنان وكانت نجم الدين قد شاركت كضيفة شرف وتم تكريمها كاجمل إبتسامة عربية.
واتاح المعرض الاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات لأكثر من 2484 شركة عارضة، وتتضمن فعالياته لهذا العام برنامجاً علمياً شاملاً لأحدث الأبحاث والتقنيات، بالإضافة إلى جديد تقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين، حاملاً الزوار إلى آفاق تتجاوز المعهود، وتضعهم في صلب أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً ويعد معرض طب الأسنان العربي "إيدك"، الفعالية الأضخم في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً من المنطقة والعالم في محاضرات وورش عمل تتناول كل جوانب طب الأسنان، حيث يعود المؤتمر بنسخته الـ 23 التي تتمحور حول "التعليم ونقل الابتكار".
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