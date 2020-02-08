شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يروى تفاصيل إيقافه مدى الحياة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة التى استقلها محمد رمضان وتسببت فى إيقافه عن العمل، كواليس الواقعة، عبر فيديو تناقلته عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وقص خلاله تفاصيل الحكم عليه يإيقافه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة.

وقال الطيار الموقوف إن الفنان محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يريها لابنه، فوافق على اعتبار أنها طائرة خاصة ولا يوجد فاصل بين الكابينة والركاب الذين لا يزيد عددهم عن 8 ركاب فقط، كما أنه أخبر رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض.

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وأضاف الطيار الموقوف: "الفنان محمد رمضان نشر فيديو على السوشيال ميديا بدون علمى، ما يخالف جميع الأعراف والقوانين"، واصفًا ذلك الفيديو بالمفبرك، وأن هذا السلوك الصادر منه تسبب في إيذاء "ناس كتير.. وقفل بيوت كتير"، مضيفا: "وعندما واجهته بأن ما فعله سيتسبب فى إيذاء طاقم الطائرة رد وقال: لا تقلق.. كل شيء تحت السيطرة واعتبر الموضوع منتهى".

وأكد أن القضية أصبحت رأى عام والموضوع لم ينته كما قال الفنان محمد رمضان، وصدر قرار بإيقافى مدى الحياة عن الطيران ومساعدى إيقاف سنة، رغم تاريخى فى التدريس بكلية الطيران على طرازات مختلفة من الطائرات.

وكانت وزارة الطيران المدنى أصدرت قرارا بإيقاف الطيار ومساعده فى الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى الذى يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات.

وأوضحت أنه بعد الاطلاع على الفيديو تم التحقق منه، حيث تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران.