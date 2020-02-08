شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ختام جمعية الفيلم بدقيقة حدادا على أرواح نادية لطفى وماجدة ولينين الرملي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، منذ قليل، فعاليات حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46، والمقام داخل سينما محمد فريد بوسط البلد، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرا وهم: ماجدة الصباحي، نادية لطفي، الكاتب لينين الرملي، المخرج سمير سيف، الناقد يوسف شريف رزق الله.

وحضر ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم كل من النجم محمد سعد، السيناريست وحيد حامد، الفنان لطفي لبيب، المخرج يسري نصر الله، الفنان باسم سمرة، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى، الفنان طارق الإبياري، المنتج أحمد الإبياري، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج داوود عبد السيد.

ومن المقرر توزيع جوائز المهرجان على الفائزين من بين أبطال وصناع الأفلام المشاركة، إضافة إلى تكريم عدد من الفنانين على الأعمال المميزة التى قدموها خلال مشوارهم الفنى. وشهد حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم توزيع شهادات تقدير لعدد من مخرجى ومنتجى الأفلام التى تم اختيارها كأفضل أفلام لعام 2019 فى الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء الجمعية، وهم فيلما "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2" لشركة سينرجى، فيلم "الممر"، فيلم "نادى الرجال السري" فيلم "الضيف"، فيلم "الكنز 2"، فيلم "خيال مآتة"، فيلم "لما بنتولد"، وذلك بحضور مدير التصوير محمود عبد السميع رئيس المهرجان، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المهرج هانى لاشين، الناقد كمال رمزى، المخرج محمد ابو سيف، المخرج أشرف فايق، وتحمل اسم الدورة الفنانة سميحة ايوب ضيف شرف المهرجان، والمهداه لروح الناقد يوسف شريف رزق الله. Advertisements