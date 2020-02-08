شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح الكاتب الراحل لينين الرملى قبل افتتاح أيام القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف كل المسرحيين العرب والأجانب ضيوف مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما دقيقة حدادا على روح الكاتب الكبير الراحل لينين الرملى، قبل افتتاح الدورة الثالثة التى تحتفى بالفنان القدير صلاح السعدنى كشخصية الدورة.

وتشهد الدورة حضور روسى قوى تزامنا مع الاحتفال بعام الثقافة المصرية الروسية 2020، وسوف تشارك روسيا بعرض "مكالمة تليفونية" ومدته 20 دقيقة، وهى مسرحية مأخوذة عن "جمعية سيدات يوغوسلافيا المحررات" للكاتب اليوغوسلافى برانسلاف نوشيتش، وتتحدث عن الحب، المسرحية موسيقى Music: Fedora Mingarelli- Un 'Ora Sola Ti Vorrei، تمثيل ياسمين هجرس، ومن إخراج تيموفى ميخاليفيتش.

مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما فى دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة د. إيناس عبد الدايم، ويشارك به 16 عرضا مسرحيا و15 دولة، ويعقد ورشا موازية للفرنسى فرانسوا كيليكا ومن كوت ديفوار لوندرى آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية والمهرجان تتكون لجنته العليا من الناقد الدكتور حسن عطية والنجم الكبير سامح الصريطى ومهندس الديكور الدكتور أحمد عبد العزيز، والكاتب والباحث الدكتور محمد أمين عبد الصمد، وبرئاسة المخرج المسرحى أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان.

يذكر أن المهرجان كرم فى دورتيه السابقتين الفنانين سيد رجب وصفية العمرى، وكرم مجموعة كبيرة من رموز المسرح العربى منهم الدكتور عبد الكريم برشيد من المغرب وجواد الأسدى من العراق، وكرم أسماء الراحلين نور الشريف والدكتورة نهاد صليحة وغيرهم، وشارك فى الدورات السابقة من الدول العربية والأجنبية الأردن وفلسطين والسعودية وفرنسا وليبيا وغيرها.