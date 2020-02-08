شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد وباسم سمرة ولطفى لبيب ووحيد حامد يحضرون ختام جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد، منذ قليل، عدد من نجوم الفن لحضور فعاليات حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته ال46، والمقام داخل سينما محمد فريد بوسط البلد، منهم النجم محمد سعد، السيناريست وحيد حامد، الفنان لطفي لبيب، المخرج يسري نصر الله، الفنان باسم سمرة، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى، الفنان طارق الإبياري، المنتج أحمد الإبياري.، وداود عبد السيد، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.

ومن المقرر توزيع جوائز المهرجان على الفائزين من بين أبطال وصناع الأفلام المشاركة، إضافة إلى تكريم عدد من الفنانين على الأعمال المميزة التى قدموها خلال مشوارهم الفنى.

وشهد حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم توزيع شهادات تقدير لعدد من مخرجى ومنتجى الأفلام التى تم اختيارها كأفضل أفلام لعام 2019 فى الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء الجمعية، وهم فيلما "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2" لشركة سينرجى، فيلم "الممر"، فيلم "نادى الرجال السري" فيلم "الضيف"، فيلم "الكنز 2"، فيلم "خيال مآتة"، فيلم "لما بنتولد"، وذلك بحضور مدير التصوير محمود عبد السميع رئيس المهرجان، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المهرج هانى لاشين، الناقد كمال رمزى، المخرج محمد ابو سيف، المخرج أشرف فايق، وتحمل اسم الدورة الفنانة سميحة ايوب ضيف شرف المهرجان، والمهداه لروح الناقد يوسف شريف رزق الله.

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وتكونت لجنة تحكيم الدورة 46 من جمعية الفيلم، الناقد كمال رمزى رئيس اللجنة، وعضوية كل من المخرج هانى لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير وأستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة وأستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائى أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائى محمد الروبى وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي.

الدورة مهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، لدوره الكبير كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذى تقيمه الجمعية فى تلك الفترة أيضا، كما كان من الأعضاء الاوائل للجمعية، وأيضا كان المسئول عن العروض الأجنبية التى كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التى كانت تقام بعدها لمناقشتها.

وتم عرض الأفلام المشاركة فى سينما مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا، وهى "الضيف" للمخرج هادى الباجورى وهو الفيلم الذى عرض عقب حفل الافتتاح، وفيلم "نادى الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوى وفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، وفيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وفيلم "خيال مأتة" للمخرج خالد مرعى، وفيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.