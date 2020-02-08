شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز عوام.. جنى عمرو دياب تبدع فى أغنية جديدة باللغة الإنجليزية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جني عمرو دياب، متابعيها عبر موقع انستجرام، بمقطع فيديو جديدة لها وهى تؤدى بصوتها أغنية insaneee، التى حظيت بإعجاب الكثيرين من متابعيها بشكل كبير خلال ساعات قليلة من طرحها.

وسرعان ما حرص عدد كبير من متابعيها على الإشادة بصوتها فى الأغنية التى نشرتها، وكتب عدد كبير من متابعيها تعليقات جاءت كالآتي "جميلة"، كما أشاد الكثير بموهبتها فى الغناء، وعدد كبير حرص على مشاركتها بإيموجي "القلب"، كما حرصت شقيقتها كنزى دياب، علي كتابة تعليق قائلة "بحبك" ضمن التلعيقات.

ووصل عدد مشاهدات الفيديو الذي نشرتها أكثر من 40 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحها وحصد على عشرات الآلاف من الإعجابات.

وتحرص جني دائماً على مشاركة جمهورها ومتابعيها بمقاطع فيديو من مشاركتها في بعض الحفلات الغنائية بشكل مستمر.

Advertisements View this post on Instagram ☁️ A post shared by JUJU (@janadiab_) on Jan 12, 2020 at 10:51am PST A post shared by JUJU (@janadiab_) onJan 12, 2020 at 10:51am PST

قدمت جنى منذ فترة طويلة، لجمهورها على إنستجرام أغنية "Issues" للنجمة جوليا مايكلز بأداء وصفه متابعو "جنى" بالرائع والمذهل وحظى الفيديو على إعجاب الكثيرين حيث بلغ عدد مشاهداته 8.9 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره.