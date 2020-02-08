شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى يحتفل بعيد ميلاده وسط نجوم مسرحية علاء الدين على خشبة المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المخرج مجدى الهوارى، بعيد ميلاده على خشبه المسرح، بعد انتهاء عرض مسرحيته علاء الدين بطولة الفنان أحمد عز، وسط عدد كبير من نجوم وأبطال المسرحية، ونشر بعض الصور من الاحتفال عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام منذ قليل.

وكتب الهوارى تعليقاً على الصور التى نشرها قائلاً: "ليلة من ألف ليلة ❤️ الحمد لله، أحلى عيد ميلاد ده ولا ايه، شكرا فرقة علاء الدين بحبكم، برج الدلو"، وسرعان ما حرصت الفنانة لطيفة على كتابة تعليق على الصور قائلة: "أحلى برج في الدنيا".

واحتفل أبطال المسرحية بنجاح العرض الأول للمسرحية فى القاهرة، الذى شهد حضورا وتفاعلا جماهيريا كبيرا، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع أبطال العمل المسرحى، وشهد عرض مسرحية "علاء الدين" الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة للعرض.

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كما شهد العرض الأول فى القاهرة للمسرحية، حضوراً جماهيرياً كبيراً ووضعت لافتة كامل العدد قبل حفل الافتتاح بفترة كبيرة.

يشار أن مسرحية علاء الدين، هى أول بطولات أحمد عز على خشبة المسرح، وقدمها لأول مرة خلال فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وحققت نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيراً.