شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية أميمة طالب تتعاون مع الشاعر رمضان محمد بأغنية "وجع ساعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة التونسية أميمة طالب مع الشاعر الغنائى رمضان محمد بأغنية جديدة تحمل اسم "وجع ساعة"، وهى من ألحان NiiiS، حيث أكد الأخير لـ"الخليج 365" أنها ستكون مفاجأة للجمهور، وتظهر فيها أميمة بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسجيلها خلال الأيام المقبل بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وكانت أميمة طالب قد شاركت في إحياء عدد من الحفلات الغنائية في الرياض مؤخراً، منها ليلة سهم، ضمن حفلات موسم الرياض، ضمن حفلات موسم الدرعية، خلال الحفل موسم الرياض، قدمت أميمة طالب أجمل أعمالها، مثل: “إذا تسمح لي، صاحي إنت، وهبت قلبي، خاطرك”، التي كتب كلماتها "قوس" ولحنها المبدع "سهم".

وطرحت أميمة مؤخراً أغنية "في غيابك" من كلمات نون، ألحان نهار، توزيع ياسر ماجد، مكس وماستر م.علي الأمير وسجّلتها أميمة طالب في استديو الرسالة تحت إشراف مهندس الصوت ياسر حسين.

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كما انتهيت أميمة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، ويتضمن ألبوم عدداً كبيراً من الأعمال الغنائية، الذي تتعاون من خلاله مع باقة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج والعالم العربي، منهم: سهم، ياسر بوعلي، الأمير بندر بن فهد، تركي، طارق محمد، وملامح، ومن أبرز أغاني ألبوم "تغيب شمس"، "مين بحبك"، "ليتك كذبت"، "يشتكى"، " كل اللى عندى".

من ناحية أخرى الشاعر رمضان محمد يتعاون مع النجم تامر حسني، في ألبوم الجديد بأغنية تحمل اسم "أنت لوحدك" وهي من ألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن المقرر أن يتم طرحه مع ألبوم بالأيام المقبلة.

الشاعر رمضان محمد قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم كارول سماحة، وآمال ماهر، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، ومصطفى قمر، وسميرة سعيد، ومصطفى حجاج، وسامو زين، وعامر منيب.