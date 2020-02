شكرا لقرائتكم خبر عن إيدينا مينزل تقدم أغنية Frozen 2 بحفل الأوسكار مع 9 "ايلسا".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين حول العالم إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، الذى سيقام بمسرح دولبى فى هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد حفل الأوسكار أهم وأضخم حدث فنى فى العالم.

وأعلن القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار أن النجمة العالمية إيدينا مينزل ستقدم أغنية "Into the Unknown" خلال الحفل، والأغنية من فيلم "Frozen 2"، وسيكون بصحبة إيدينا مينزل على المسرح 9 نجمات أخريات وهن اللاتى قمن بالأداء الصوتى لشخصية " ايلسا " بالنسخ الدولية لفيلم " Frozen 2 "من أجل استعراض مذهل .

و أغنية " Into the Unknown " التي ستقدمها إيدينا مينزل تنافس علي جائزة Best Original Song لهذا العام .

يذكر أن القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار يخططون لتكريم نجم كرة السلة الراحل كوبى براينت، وذلك خلال حفل الأوسكار وهو الخبر الذى تداولته عدد كبير من المواقع الفنية وأبرزها "دايلى ميل" و"هوليوود ريبورتر" ، وقد نعى براينت الملايين من عشاقه على إنجازاته التى لا مثيل لها فى ملعب كرة السلة، من جهة أخرى كان كوبى أيضًا حائزًا على جائزة الأوسكار عن فيلمه القصير Dear Basketball، الذى كتبه وعلق عليه صوتيا.

من جهة أخرى تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود .

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.