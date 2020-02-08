"أرملته على كرسي .. وزيتا جونز متأثرة".. مراسم دفن كيرك دوجلاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أقيمت مراسم دفن الممثل الأمريكي، كيرك دوجلاس، صباح اليوم بتوقيت أمريكا، والذي توفي عن 103 أعوام.

وحضر المراسم ابنه الفنان مايكل دوجلاس وزوجته الفنانة كاثرين زيتا جونز، كما حضرت آن دوجلاس، أرملة الراحل، على كرسي متحرك حيث تبلغ من العمر 100 عام.

كان مايكل دوجلاس قد أعلن وفاة والده: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن رحيل كيرك دوجلاس عن عالمنا، وفقدنا أسطورة حقيقية، وممثلًا في العصر الذهبي للسينما العالمية، فإننا تربينا على أفلامه التي كانت تقدم أهدافا حقيقية، وتتناول قضايا تمس المواطن الأمريكي، قد كان عادلا بين أولاده وإنسان حقيقي".

وأضاف: "بالنسبة للعالم، قد كان أسطورة وممثلا من العصر الذهبي أفلامه عاشت لسنوات، لكن بالنسبة لي ولأخوتي كان ببساطة والدي، ولأحفاده الجد المحب، ولزوجته الزوج الرائع".

Advertisements

أضاف "لقد عاش حياة جيدة، وترك إرثا من الأفلام سيستمر لسنوات، وسأختتم كلامي بأخر ما قلته له في عيد ميلاده الأخير، أبي أحبك كثيرا وأنا فخور جدا بأن أكون ابنك"

كيرك دوجلاس هو ممثل أمريكي من أصل روسي، قدم أكثر من 90 فيلما، وتوفي يوم الأربعاء الماضي.

وترشح 3 مرات للأوسكار، وحاز على جائزة أوسكار عن مجمل أعماله، كما حصل على وسام الحرية الرئاسي.

وفي عام 1996، أصيب بجلطة دماغية كادت تودي بحياته، وأثرت على حركته ونفسيته وتسببت في عدم قدرته على الحديث بشكل واضح.