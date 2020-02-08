صور| "عرض رأس السنة وظهور ابن توفيق الدقن".. كواليس حفل ختام "جمعية الفيلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ينطلق اليوم حفل توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46، بسينما رينسانس في وسط البلد، ومن المقرر أن يتم تكريم عدد كبير من نجوم الفن والمخرجين.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان، عبر موقع "فيسبوك" عن عرض فيلم "رأس السنة"، اليوم، في حفل الختام، بحضور المنتج والسيناريست محمد حفظي، والمخرج محمد صقر.

كما نشرت الإعلامية بوسي شلبي، التي تقدم حفل الختام صورًا، جمعتها بالفنان باسم سمرة، وماضي توفيق الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، ومع المخرج داود عبدالسيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

Advertisements

فيلم "رأس السنة" عرض الأربعاء 5 فبراير الجاري، بدور العرض السينمائية، وهو بطولة كل من شرين رضا، إياد نصار، علي قاسم، هدى المفتي، إنجي المقدم، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

وقد حصل فيلم "لما بنتولد" على جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، بينما حصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثانٍ، بينما حصل المخرج تامر عزت على جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس على جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمة السباعي على شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.

أما فيلم "الفيل الأزرق" فقد حصل على جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفي، وأحسن مكساج صوت أحمد أبو السعد، بينما حصلت ناهد نصر الله على جائزة أحسن مصممة ملابس، كما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة الموسيقي، وأخيرًا حصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج.

بينما حصل الفنان محمد سعد على جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز 2، بينما حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم "الضيف"، بينما حصل باسم سمرة على جائزة أحسن ممثل دور ثانٍ عن دوره في فيلم "ولاد رزق 2"، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل على جائزة الديكور عن فيلم "الضيف" بينما حصل مدير التصوير أحمد يوسف على جائزة أحسن تصوير عن فيم "خيال مآتة"، بينما حصل فيلم "بين بحرين" على جائزة أفضل أفيش، لمصممه ماهر دياب.