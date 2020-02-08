عمرو دياب رفقة دينا الشربيني وعمر منسي في حفله بجدة (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة، عمر منسي، صورة، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام"، من حفل الفنان عمرو دياب، الذي أقيم أمس الجمعة، في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وظهر منسي في الصورة رفقة الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني.
وفاجأ الهضبة جمهور الحفل بغناء عدد من أغنياته الجديدة، من ألبومه الجديد المقرر طرحه بعد أيام.
ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما في الكويت 13 فبراير الجاري، ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي.
ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "سهران" يوم 12 فبراير الجارى، بعد أن طرح بروموهات 3 أغنيات من الألبوم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وهى "عم الطبيب"، "هيعيش يفتكرني"، و"يا روقانك".
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