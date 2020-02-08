فيديو| شيماء سيف تفزع زوجها بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

واصلت الفنانة شيماء سيف المقالب التي تنفذها في زوجها، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو جديد يجمعها بزوجها المنتج الفني محمد كارتر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وقامت شيماء في الفيديو بارتداء "ماسك" مرعب، لتفزع به زوجها في أثناء نومه، وعلقت: "أحلى صباح ده ولا ايه".

محمد كارتر تزوج الفنانة شيماء سيف في أكتوبر 2018، وحضر حفل الزواج عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من بينهم الفنانة روجينا، والفنان محمد رمضان، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

يُذكر أن آخر أعمال شيماء سيف كان مسلسل "الزوجة 18"، بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى خطاب، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري