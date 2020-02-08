أحمد فهمي يهنئ زوجة شقيقه بعيد ميلادها.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد فهمي، دانيا البناوي، زوجة شقيقه كريم فهمي، بعيد ميلادها، من خلال نشر صورة تجمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق فهمي على الصورة: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي".

كما علقت دانيا على تهنئة فهمي: "حبيبي، والله كانت ناقصاك".

يذكر أن كريم فهمي لديه ابنتان من زوجته دانيا البناوي، هما نعومي وكاميليا.