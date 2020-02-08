فيديو| نجل محمد رمضان يلعب بـ"زلاجات" داخل الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال عودته للقاهرة.
وظهر علي، نجل الفنان محمد رمضان في الفيديو وهو يلعب داخل الطائرة مرتديًا "زلاجات" في قدمه، كما كان يشاهده والده، وعمه محمود رمضان، مدير أعمال محمد.
وينشغل رمضان حاليا بتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان 2020، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة نور اللبنانية وروجينا.
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