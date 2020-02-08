بالفيديو| مصطفى فهمي يرقص ويغني مع محمد رمضان "نمبر وان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان الكبير مصطفى فهمي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة فيديوهات عبر خاصية "الاستوري".

وظهر في الفيديوهات الفنان محمد رمضان، وهو يغني عدد من أغانيه بينها "نمبر وان"، التي أخذ يرددها ويرقص على أنغامها مصطفى فهمي.

يُذكر أن الفيديوهات التقطت من حفل خاص ضم عددا كبيرا من نجوم الفن، بينهم "أحمد السقا وزوجته المذيعة مها الصغير، نرمين الفقي، مي عمر، المخرج محمد سامي، شريف منير، ونجلاء بدر".