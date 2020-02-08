مخرج "رأس السنة" لـ"الخليج 365": قصة الفيلم لافتة وبها حكي مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج محمد صقر، إن فكرة الإخراج راودته قبل 3 سنوات، إذ كان قبلها يعمل كمنتج فني، وبدأ في قراءة عدد كبير من السيناريوهات، إلى جانب تلك التي يكتبها بنفسه، قبل أن يختار سيناريو الكاتب والمنتج محمد حفظي "رأس السنة" ليقدم به نفسه لأول مرة كمخرج سينمائي.

وتابع صقر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حفظي أرسل لي السيناريو قبل عامين تقريبًا لأقرأه كمنتج فني، ولم يكن يعرف بقراري خوض تجربة الإخراج، وأُعجبت به جدًا، ومرت فترة قبل أن أعاود قراءة السيناريو مرة أخرى، واتصلت به ثانية وطلبت منه أن أنفذه وبدأت أتحدث معه في اختيار الأبطال، وهنا كشفت له عن رغبتي في إخراج الفيلم، وجمعتنا عدة جلسات حتى اتفقنا على تنفيذ (رأس السنة)".

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وأضاف صقر "سيناريو (رأس السنة) كان الأجود من بين السيناريوهات التي قرأتها، والأكثر تماسكًا، قصته ملفتة، وبها حكي مختلف، حفظي كتب سيناريو جيد ومتمكن، هناك تضفير للشخصيات بطريقة ذكية، وكذلك فك (التضفيرة) بشكل جيد".

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبطولة شيرين رضا، وإياد نصار، وبسمة، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي.