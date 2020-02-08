شاهد.. تفاصيل حلقة "كارمن" وزوجها في "معكم منى الشاذلي"

حلت الفنانة كارمن سليمان، وزوجها الملحن مصطفى جاد ضيفا برنامج "معكم"، والتي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

صرحت الفنانة كارمن سليمان، من خلال البرنامج بأنها لم تكن هناك معرفة بزوجها مصطفى جاد، وأن المقابلة الأولى كانت أول مرة تتعرف عليه فى شهر ديسمبر، ولم يكن هناك أى موضوعات ليتحدثوا فيها سويًا، قائلة: عندما قابلته فى المرة الثانية أعجبت به كثيرًا ولكن لم يصل الأمر إلى الحب.

وأوضحت كارمن بأنها تتأثر جدًا بكلامه الحلو وأنها شخصية هوائية جدًا فكانت ترغب فى التأكد من مشاعرها تجاه مصطفى وأول مرة خرجا فيها سويًا أحضر لها وردة وكارت كتب عليه بحبك بكل اللغات.

وصرح الملحن مصطفى جاد أيضًا، بأن هذا الظهور هو الظهور الأول له ولزوجته كارمن سليمان سويًا في برنامج تلفزيوني، وأن بداية تعرفه عليها كان فى أحد الاستوديهات لموزع صديقه، وكانت وقتها كارمن عمرها 18

عامًا، وأنه قد عانى معاناة شديدة لمدة 8 شهور حتى يتزوج منها، وبعدما بدأت بينهما الصداقة وأصبح متعلقًا بها وموجود في حياتها بشكل يومى، وعندما رأى أن والدها بدأ يشعر بأن هناك شئ بينهما بدأ فى الابتعاد قليلًا حتى قامت كارمن بالاتصال به.

وواصلت أيضًا كارمن كلامها مشيرة إلى أن بعد الصداقة التى استمرت لفترة ليست بالقليلة، وذلك بفترة من 4 أو 5 أيام لم يقم مصطفى بالاتصال بها أو الحديث معها طوال هذه الفترة فقامت كارمن بالاتصال به وسألته عن سبب غيابه فأخبرها بأنه لايريد أن يكون ثقيلًا، فداعبته قائلة: لاعادى أنت مش تقيل ولا حاجة.

وأكد مصطفى من خلال البرنامج بأنه عانى كثيرًا، حيث أنه دخل مجال التلحين بالصدفة البحتة، حيث كان لديه أحد الأصدقاء يعمل

كشاعر غنائى وعندما قابله في أحد اللقاءات جلس مصطفى مرة أخرى مع هذا الصديق وقام يدندن الأغنية ومن وقتها بدأ يسلك مجال التلحين، موضحًا بأنه بدأ في تحمل المسئولية وعمره 16 عامًا وعمل كصبي صياد على أحد المراكب في بحيرة المنزلة كما عمل أيضًا فى البناء حيث إنه كان يجر عربة يد يوجد بها الخرسانة.

ومن ناحيتها علق جاد مازحًا، على مشاركته في كليب بصاتك، قائلًا: كانت تدبيسة، بس كانت تجربة حلوة جدًا، مكنش فيها تحضير، والخضة كانت مرة واحدة.

وصرحت كارمن، بأن مخرج الكليب أمير رواني، هو من طلب مشاركة مصطفى في بطولة الكليب، حيث أنه رأى بأن مشاركة مصطفى، مع كارمن سيكون عملًا متميزًا.

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ثم نشرت الفنانة كارمن سليمان فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت من خلاله، وهي تقبل زوجها مصطفى، من حفلة برنامج معكم.

وأعربت كارمن عن شدة سعادتها، وحبها لمصطفى، قائلة: كنت مبسوطة قوي النهاردة إن مصطفى كان معايا في الحلقة. و عايزين نعرف رأيكوا في الحلقة.. بحبك يا مصطفى يا جاد.