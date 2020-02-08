في هذا الموعد .. رامي جمال وأحمد كامل يُحييان حفلًا بالمنارة

يحيي الفنانان رامي جمال، وأحمد كامل، حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 من شهر فبراير الجاري، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمدينة التجمع الخامس. ويبدأ الحفل في تمام الساعة الساعة السادسة مساًء، وسعر التذكرة 300 جنيهًا. Advertisements يذكر أن الفنان أحمد كامل طرح مؤخرًا أغنية بعنوان قولي، وهي من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، كما كسر الكليب حاجز الـ 7ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. ومن ناحية آخرى يستعد الفنان رامي جمال لطرح ألبومه الجديد، والذي يحمل أسم أنا لوحدي، كما يضم الألبوم على العديد من الأغاني المتنوعة، ومنها: بيهم كلهم، تسد النفس، ويتعاون رامي من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: محمد عاطف، أحمد المالكي، جمال الخولي، مصطفى حسن، بلال سرور، وسام عبد المنعم، توما.

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