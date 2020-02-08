محمد رمضان يتسبب بتوقيف الطيّار عن العمل

ميرنا وليد - بيروت - أثار فيديو الفنان المصري محمد رمضان الذي نشره من داخل غرفة إحدى الطائرات الخاصة في شهر أيلول من العام الماضي استياء المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هذا الإمتعاض دفع مسؤول الطيران المدني بالتدخل رسمياً لإيقاف الطيار ومساعده عن العمل بعد السماح لرمضان بدخول إلى غرفة الكابتن والتقاط صورة فيها.
وكان محمد رمضان قد طلب من الكابتن أن يلتقط معه صورة تذكارية أثناء قيادته الطائرة بهدف إرسالها الى ابنه "علي" ووافق الطيار على ذلك بناء على إنسانيته، خاصة أن الطائرة هي خاصة وليست طائرة ركاب عامة، وعدد الراكبين فيها لا يتجاوز الـ 8.
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