بعد غياب 4 سنوات..جيم كاري يعود الى السينما

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر الممثل العالمي جيم كاري يوم 14 شباط الجاري طرح مجموعة من الأفلام المختلفة، في دور العرض السينمائية في أميركا دول أخرى. إذ يعود كاري بفيلم "القنفذ سونيك" بعد غيابه 4 سنوات عن السينما، وتدور قصته حول "سونيك" بطل ألعاب الفيديو الشهيرة التي أنتجتها شركة "سيجا" في فترة التسعينيات، الذي يهرب من الحكومة بمساعدة شرطي في بلدة "جرين هيلز" الريفية.. ويقوم "كاري" بدور دكتور "إيفو"، والفيلم من إخراج "جيف فلور".
يشارك كل من آدم بالي، وجيمس مارسدن، بطولة العمل، وبلغت تكلفة إنتاج الفليم نحو 90 مليون دولار، وجرى تصويره في عدد من الدول وهي كندا، أميركا والمغرب بحسب موقع IMDB.
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