خطوبة نجم "طيور الجنة"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل ​الوليد مقداد​ الابن الأكبر لمالك قناة "طيور الجنة" خالد مقداد، مساء أمس الجمعة، بخطوبته وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء ونجوم القناة.

ونشر شقيقه ​المعتصم مقداد​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة معه هنأه من خلالها، قائلاً:"أخوي وحبيبي وأسطورتي.. لحد الآن مو متخيل انك كبرت وخطبت".

وأضاف:"كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايما أنت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير أكتر من حالك".

وأردف: "عمري ما توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد.. بس أكيد أنت ما اخترت هذا الطريق إلا وأنت متاكد إنك راح تكون قده وقد مسؤوليته.. فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي".

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